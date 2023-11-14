В Украине создадут реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф — Finance.ua
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В Украине создадут реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф

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В Украине создадут реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф
В Украине создадут реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф
В Украине планируют создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины. Это поможет создать условия для возмещения гражданам Украины ущерба, нанесенного войной, в том числе за вред их жизни и здоровью.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Чтобы помочь гражданам фиксировать информацию о причиненном российской агрессией ущербе для их жизни и здоровья, Министерство социальной политики, совместно с широким кругом международных экспертов, разработало проект Закона «Об учете лиц, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — сказано в сообщении.
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Ключевая цель законопроекта — создание Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Для чего это необходимо

Создание Реестра позволит учитывать информацию о всех зафиксированных государством или местными органами случаев причинения страной-агрессором вреда и ущерба неимущественным правам граждан, в частности факты смерти (гибелью) лица или пропажи без вести при особых обстоятельствах; ранения, физическое или сексуальное насилие, заключение, депортация, пребывание в плену и т. д.
Тем самым данный Реестр должен помочь гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии, зафиксировать все факты ущерба и вреда, причиненного им страной-агрессором — и тем самым упростить процесс дальнейшей подачи обращений в Международный компенсационный механизм с целью взыскания репараций и компенсаций со стороны страны- агрессора.
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«Создание Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, станет еще одним элементом общей инфраструктуры учета вреда и ущерба, причиненного российской агрессией жизни, здоровью, имущественным правам наших граждан, бизнесу и государству», — добавляют в Минсоцполитики.

Ключевой принцип работы системы

Ключевой принцип работы — это обмен данными между разными государственными реестрами. То есть гражданам не нужно будет собирать информацию о причиненном жизни или здоровью ущерба в различных государственных органах и инстанциях. Информация о причинении того или иного вида ущерба будет храниться в одной информационной системе.
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Кроме того, законопроект регулирует вопросы фиксации и учета расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Справка Finance.ua:

  • на саммите глав государств и правительств Совета Европы, состоявшемся в Рейкьявике 16−17 мая 2023 года, было объявлено о создании Международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины;
  • он является первым компонентом будущего интернационального компенсационного механизма, призванного обеспечить получение пострадавшими справедливой компенсации от (либо за счет средств) страны-агрессора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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