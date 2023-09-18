Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного жилья — Верещук — Finance.ua
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Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного жилья — Верещук

Личные финансы
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Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного жилья — Верещук
Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного жилья — Верещук
Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного и поврежденного жилья, до того времени нельзя приостанавливать выплаты владельцам такого жилья.
Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время заседания Координационного штаба по вопросам ВПЛ, говорится на сайте ведомства.
«Недопустимо приостанавливать выплаты пособия на проживание владельцам разрушенного и поврежденного жилья. Управления социальной защиты на данный момент не имеют доступа к Реестру, но скоро эта проблема должна быть решена. Люди должны продолжать получать должную им поддержку от государства», — сказала Верещук.
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Участники совещания рассмотрели, в частности, вопросы доступа органов социальной защиты к Госреестру поврежденного и уничтоженного имущества. Это необходимо для продолжения выплаты помощи лицам, жилье которых в результате боевых действий разрушено или стало непригодным для проживания.
По результатам обсуждения Верещук поручила ответственным министерствам принять безотлагательные меры по решению вопроса доступа органов социальной защиты к соответствующему реестру.
В мероприятии приняли участие представители Минреинтеграции, Минсоцполитики, Мининфраструктуры, Минюста, МИД, Пенсионного фонда, областных военных администраций, других ведомств и организаций.
Как сообщалось, 23 февраля Верховная Рада приняла закон, который вводит механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье в результате российской агрессии в Украине. Процесс подачи украинцами заявок на соответствующую компенсацию продолжается.
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По материалам:
Укрінформ
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