Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного жилья — Верещук Сегодня 19:36 — Личные финансы

Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного жилья — Верещук

Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного и поврежденного жилья, до того времени нельзя приостанавливать выплаты владельцам такого жилья.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время заседания Координационного штаба по вопросам ВПЛ, говорится на сайте ведомства

«Недопустимо приостанавливать выплаты пособия на проживание владельцам разрушенного и поврежденного жилья. Управления социальной защиты на данный момент не имеют доступа к Реестру, но скоро эта проблема должна быть решена. Люди должны продолжать получать должную им поддержку от государства», — сказала Верещук.

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Участники совещания рассмотрели, в частности, вопросы доступа органов социальной защиты к Госреестру поврежденного и уничтоженного имущества. Это необходимо для продолжения выплаты помощи лицам, жилье которых в результате боевых действий разрушено или стало непригодным для проживания.

По результатам обсуждения Верещук поручила ответственным министерствам принять безотлагательные меры по решению вопроса доступа органов социальной защиты к соответствующему реестру.

В мероприятии приняли участие представители Минреинтеграции, Минсоцполитики, Мининфраструктуры, Минюста, МИД, Пенсионного фонда, областных военных администраций, других ведомств и организаций.

Как сообщалось, 23 февраля Верховная Рада приняла закон, который вводит механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье в результате российской агрессии в Украине. Процесс подачи украинцами заявок на соответствующую компенсацию продолжается.

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Укрінформ По материалам:

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