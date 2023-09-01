Кабмин установил требования для временного жилья ВПЛ — Finance.ua

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Кабмин установил требования для временного жилья ВПЛ

Казна и Политика
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Кабмин установил требования для временного жилья ВПЛ
Кабмин установил требования для временного жилья ВПЛ
Сегодня Кабмин одобрил постановление, утверждающее Порядок функционирования мест временного проживания внутриперемещенных лиц. Он впервые определяет механизм образования таких мест, а также минимальные требования для них.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Постановлением, в частности, предусмотрено разделение помещений для ВПЛ на места общего пользования и с оборудованными койко-местами.
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Также устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.
Как отметили в Минреинтеграции, в течение следующих 6 месяцев Областные и Киевская городские военные администрации должны привести условия мест временного проживания ВПЛ в соответствие с утвержденными стандартами.
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Кроме того, решением правительства поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также — утвердить список таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет производиться один раз в 6 месяцев.

Справка Finance.ua:

  • с 1 сентября правила начисления денежной помощи внутренне перемещенным лицам становятся более жесткими;
  • в частности, теряют право на выплаты для внутренних переселенцев лица, которые, начиная с 15 июля: приобрели транспортное средство, которому меньше 5 лет; купили квартиру, дом, земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен или имеют на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривен.
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По материалам:
УНН
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