Кабмин установил требования для временного жилья ВПЛ — Finance.ua

Кабмин установил требования для временного жилья ВПЛ
Сегодня Кабмин одобрил постановление, утверждающее Порядок функционирования мест временного проживания внутриперемещенных лиц. Он впервые определяет механизм образования таких мест, а также минимальные требования для них.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Постановлением, в частности, предусмотрено разделение помещений для ВПЛ на места общего пользования и с оборудованными койко-местами.
Также устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.
Как отметили в Минреинтеграции, в течение следующих 6 месяцев Областные и Киевская городские военные администрации должны привести условия мест временного проживания ВПЛ в соответствие с утвержденными стандартами.
Кроме того, решением правительства поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также — утвердить список таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет производиться один раз в 6 месяцев.
Справка Finance.ua:
- с 1 сентября правила начисления денежной помощи внутренне перемещенным лицам становятся более жесткими;
- в частности, теряют право на выплаты для внутренних переселенцев лица, которые, начиная с 15 июля: приобрели транспортное средство, которому меньше 5 лет; купили квартиру, дом, земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен или имеют на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривен.
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