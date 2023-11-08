Рада ратифицировала присоединение Украины к соглашению о Реестре ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины — Finance.ua

Рада ратифицировала присоединение Украины к соглашению о Реестре ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины Сегодня 15:18 — Казна и Политика

Рада ратифицировала присоединение Украины к соглашению о Реестре ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины

Верховная Рада ратифицировала присоединение Украины к соглашению о Реестре ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины.

За законопроект № 0225 в целом проголосовали 295 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно принятому решению, Украина присоединяется к Расширенному частичному соглашению о Реестре ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, принятого Резолюцией CM/Res (2023)3 Комитета Министров Совета Европы 12 мая 2023 года на 1466-м заседании заместителей Министров.

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Реестр ущерба создан как платформа для межправительственного сотрудничества, которая действует в институциональных рамках Совета Европы, расположен физически в г. Гаага (Королевство Нидерландов) и служит документальной формой учета доказательств и претензий о причиненном ущербе, вреде или повреждении, которые начиная с 24 февраля произошли на территории Украины в результате международно-противоправных действий российской федерации в Украине или против нее.

Реестр ущерба является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма, который будет создан отдельным международным договором в сотрудничестве с Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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