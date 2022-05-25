В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин: когда это произойдет — Finance.ua

В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин: когда это произойдет

Сегодня 21:09 — Личные финансы

В Украине намерены вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Его введут снова, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Денис Кудин во время круглого стола Energy Club

«Мы отменили ценовое регулирование временно. Цена выросла — до уровня мелкой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством», — сказал Кудин, сообщив о проверках отдельных предприятий, которые продавали бензин по необоснованно высоким ценам.

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По словам Кудина, госрегулирование будет возвращено в том или ином виде, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

«Лаг поставки, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли топливо в Констанцу (порт в Румынии. — Прим. ред.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину», — сказал он.

Именно по этой причине, как объясняет Кудин, как только ситуация нормализуется, ценовое регулирование на рынок вернется.

Справка Finance.ua:

ранее правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка была достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС;

из-за снятия Кабинетом Министров регулирования цены на горючее, стоимость его стремительно выросла. на некоторых участках АЗС на 30-40%;



сейчас по Украине работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия государственного контроля, потому что резкое повышение цены на топливо является нарушением действующего законодательства.



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