Что сейчас происходит на рынке топлива: цены на АЗС в разных областях — Finance.ua

Что сейчас происходит на рынке топлива: цены на АЗС в разных областях

Сегодня 12:01 — Личные финансы

Что сейчас происходит на рынке топлива: цены на АЗС в разных областях

В Украине усугубляется топливный кризис в результате полномасштабной войны и по ряду других причин. Цены на горючее меняются иногда даже несколько раз в день.

О ценах на топливо в разных областях Украины сообщают на Auto.Ria.

Средние цены сейчас на таком уровне:

А-95+ — 51,95 грн/л;

А-95 — 46,81 грн/л;

А-92 — 43,88 грн/л;

ДП — 51,89;

газ — 38,15 грн/л.

Однако ситуация на многих АЗС отличается из-за спекуляций торговцев.

Цены на топливо по регионам

Самые низкие средние цены на топливо А-95+ можно найти в Черновицкой и Одесской областях, где за литр просят 51,66 грн, в то время как в других регионах в среднем этот бензин стоит 52 грн/л.

Что касается А-95, то самые выгодные цены можно увидеть в Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Черновицкой областях. Там в среднем за литр А-95 отдают 45,25 — 45,34 грн. Дороже всего этот тип бензина стоит в Волынской области — 48,38 грн/л.

Средние цены на А-92 самые низкие в Николаевской (38,50 грн/л), Одесской (42,82 грн/л) и Черновицкой (43,07 грн/л) областях. Самые высокие цены на А-92 в Харьковской области — там просят 45,87 грн/л.

Дизельное топливо дешевле всего можно купить в Николаевской, Сумской, Запорожской и Кировоградской областях, где цены в пределах 49,64-49,65 грн за литр. Дороже всего стоит дизель в Волынской, Черновицкой и Киевской областях — цены от 53,44 до 53,62 грн за литр.

За газ меньше всего просят во Львовской, Киевской, Кировоградской, Волынской и Херсонской областях — 37,12 грн/л. Самая высокая цена (39 грн за литр) преобладает в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Одесской и Черновицкой областях.

Цены на топливо на АЗС

Хотя официально объявленные цены на топливо в Украине выглядят довольно рационально, учитывая топливный кризис, однако реальное положение дел на большинстве АЗС менее обнадеживающее, поскольку сейчас топливный бизнес пользуется ситуацией и ставит цены, которые ему наиболее выгодны. Кроме того, по данным Антимонопольного комитета Украины, на рынке есть достаточные объемы топлива, но кризис и дефицит не исчезают.

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