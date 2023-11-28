В Украине счастливчик выиграл один миллион гривен в лотерее — Finance.ua

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В Украине счастливчик выиграл один миллион гривен в лотерее

Мир
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В Украине счастливчик выиграл один миллион гривен в лотерее
В Украине счастливчик выиграл один миллион гривен в лотерее
26 ноября 2023 года в Украине на одного миллионера стало больше, неизвестный счастливчик выиграл джекпот, купив онлайн-билет.
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Пока неизвестно, откуда победитель и вообще его история, ведь он все еще не контактировал с представителями оператора государственных лотерей «М.С.Л.», сообщает пресс-служба лотереи.
В «М.С.Л.» призвали всех проверить свои онлайн билеты, и если именно вы являетесь обладателем выигрышного билета, звоните на бесплатную Горячую линию по номеру 0 (800) 21 00 65.
Это не первый джекпот в Лото-Забава за 2023 год. Два победителя были из города Ананьев Одесской области и 27 августа в Мукачево Закарпатской области.

Справка Finance.ua:

  • Канадский пенсионер, выигравший в лотерее джекпот в размере $70 млн, отдаст часть средств на послевоенное восстановление Украины.

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По материалам:
НВ
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