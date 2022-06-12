У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину виграшу на відновлення України — Finance.ua
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У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину виграшу на відновлення України

Вчора 18:38Світ
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У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину виграшу на відновлення УкраїниУ Канаді переможець лотереї вирішив передати частину виграшу на відновлення України
Канадський пенсіонер, який виграв у лотереї джекпот у розмірі $70 млн, віддасть частину коштів на повоєнне відновлення України.
Про це повідомив канал CTV News.
Інженер Марсель Люсьє вийшов на пенсію у 2002 році, він живе у Броссарі на Південному березі Монреаля.
Він сказав, що має намір використати частину свого джекпоту на допомогу у відновленні України та підтримку проєктів для допомоги дітям з аутизмом.
Також свій виграш Люсьє витратить на поїздку разом із дружиною в круїз, який кілька разів скасовували через пандемію COVID-19.Б
За матеріалами: Гордон
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