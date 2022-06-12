У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину виграшу на відновлення України — Finance.ua

У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину виграшу на відновлення України

Вчора 18:38 — Світ

У Канаді переможець лотереї вирішив передати частину виграшу на відновлення України

Канадський пенсіонер, який виграв у лотереї джекпот у розмірі $70 млн, віддасть частину коштів на повоєнне відновлення України.

Про це повідомив канал CTV News.

Інженер Марсель Люсьє вийшов на пенсію у 2002 році, він живе у Броссарі на Південному березі Монреаля.

Він сказав, що має намір використати частину свого джекпоту на допомогу у відновленні України та підтримку проєктів для допомоги дітям з аутизмом.

Також свій виграш Люсьє витратить на поїздку разом із дружиною в круїз, який кілька разів скасовували через пандемію COVID-19.Б

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