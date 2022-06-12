В Канаде победитель лотереи решил передать часть выигрыша на восстановление Украины — Finance.ua

В Канаде победитель лотереи решил передать часть выигрыша на восстановление Украины

Сегодня 18:38 — Мир

В Канаде победитель лотереи решил передать часть выигрыша на восстановление Украины

Канадский пенсионер, выигравший в лотерее джекпот в размере $70 млн, отдаст часть средств на послевоенное восстановление Украины.

Об этом сообщил канал CTV News.

Инженер Марсель Люсье вышел на пенсию в 2002 году, живет в Броссаре на Южном берегу Монреаля.

Он сказал, что намерен использовать часть своего джекпота на помощь в восстановлении Украины и поддержку проектов для помощи детям с аутизмом.

Также свой выигрыш Люсье потратит на поездку вместе с женой в круиз, который несколько раз отменяли из-за пандемии COVID-19.

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