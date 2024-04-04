В Украине с начала года зарегистрировали полмиллиона автомобилей — Finance.ua
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В Украине с начала года зарегистрировали полмиллиона автомобилей

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В Украине с начала года зарегистрировали полмиллиона автомобилей
В Украине с начала года зарегистрировали полмиллиона автомобилей
Одними из самых популярных услуг сервисных центров МВД среди граждан являются регистрационные действия с транспортными средствами и выдача водительского удостоверения. За первые три месяца этого года было проведено более полумиллиона регистрационных операций с транспортными средствами.
Как сообщает Главный сервисный центр МВД, из них 521 845 проведены в сервисных центрах по всей Украине, а также 30 562 — онлайн.
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«В приложении Дія гражданам доступны исключительно покупка и продажа легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Другие регистрационные действия с транспортными средствами автовладельцы могут совершать в сервисных центрах МВД. К примеру — регистрация новых и ввезенных из-за границы транспортных средств, перерегистрация с одного владельца на другой, лизинг. Также совершить перерегистрацию транспортных средств онлайн могут исключительно физические лица», — говорится в сообщении.
Также в течение 2024 года граждане активно совершали обмен и впервые получали водительские удостоверения. За первые 3 месяца этого года сервисные центры МВД в целом выдали 231 332 водительских документа. Почти 50 тысяч из них получили граждане, впервые ставшие водителями.
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Также с 1 января 2024 года более 64 000 граждан совершили онлайн обмен водительского удостоверения.
Обмен водительского удостоверения с доставкой за границу заказали 3 500 человек.
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По материалам:
Finance.ua
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