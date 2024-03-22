В Раде предлагают существенно повысить штрафы для водителей — Finance.ua

В Раде предлагают существенно повысить штрафы для водителей Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

В Раде предлагают существенно повысить штрафы для водителей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим на это право». Документ предусматривает новые штрафы водителям.

Так, законопроект предусматривает наложение штрафа в размере от 100 до 150 минимумов доходов граждан (1700 грн. — 2550 грн.) и лишение права управления транспортными средствами сроком от 6 месяцев до одного года за непредоставление преимущества в движении транспорту аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, которые движутся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, непредоставление маршрутным транспортным средствам, в частности, задействованные для перевозки групп детей, включая нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а также нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению.

Кроме того, предлагается, за нарушения, которые повлекли или могли повлечь создание угрозы жизни и/или здоровью людей — штраф в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов (3400 грн. — 5100 грн.) и лишение права управления на срок от 5 до 10 лет.

«Причиной разработки данного законопроекта являются постоянные нарушения участниками дорожного движения Правил дорожного движения в части предпочтительного беспрепятственного проезда машин аварийно-спасательных служб, специализированного санитарного транспорта бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, что не позволяет им оперативно прибыть к месту назначение и своевременно предоставить необходимую помощь или устранить опасность, и это в свою очередь ставит под угрозу человеческие жизни», — говорится в пояснительной записке.

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