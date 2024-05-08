Google изменила настройки двухфакторной аутентификации — Finance.ua

Google изменила настройки двухфакторной аутентификации 08.05.2024, 02:28 — Технологии&Авто

Google изменила настройки двухфакторной аутентификации

Google упростила процесс настройки двухфакторной аутентификации безопасности пользователей.

Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее пользователям приходилось включать двухфакторную аутентификацию по номеру мобильного телефона. Только затем могли использовать другие методы, в частности, специальные предложения для генерации разовых кодов. Теперь номер телефона не требуется. Новый способ позволяет повысить безопасность аккаунта, поскольку коды из СМС могут перехватить злоумышленники.

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Изменения касаются возможности использования аппаратных ключей безопасности. Их можно добавить в аккаунт на специальной странице. Однако у пользователя будут запрашивать пароль вместе с ключом, если настройки, позволяющие пропустить код при входе, отключены.

В Google отметили, что если пользователь отключит двухэтапную аутентификацию в настройках, его резервные коды или данные Google Authenticator останутся. Они не утекут автоматически. Это нужно сделать вручную.

iTechua По материалам:

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