ЕС вводит новые правила для регулирования контента в Telegram — Finance.ua

ЕС вводит новые правила для регулирования контента в Telegram
В ответ на растущую обеспокоенность распространением незаконного контента в Telegram, Европейский Союз принял меры для усиления надзора за популярным приложением для обмена сообщениями.
Об этом сообщает Politico.
Этот шаг связан с тем, что отсутствие модерации на платформе привело к тому, что ею пользуются не только обычные люди, но экстремисты и террористы.
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Согласно новым правилам, интернет-платформы, такие как Telegram, обязаны бороться с незаконным контентом и дезинформацией. В рамках этих усилий Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные ІТ-компании, работающие на территории блока, назначить официального представителя в одной из стран-членов. Из-за этого представителя национальные регуляторы будут контролировать соблюдение правил модерации контента.
Компания Telegram избрала своим европейским представителем брюссельскую фирму European Digital Services Representative (EDSR). Таким образом, бельгийский регулятор, Институт почтовых и телекоммуникационных технологий (BIPT) будет осуществлять надзор за деятельностью Telegram.
Telegram, который первоначально позиционировался как мессенджер, ставящий во главу угла конфиденциальность в общении, вырос и обслуживает более 800 миллионов пользователей ежемесячно по всему миру. Однако регуляторные органы уверяют, что на платформе стремительно распространяются экстремистские идеологии и киберпреступность.
Столкнувшись с проблемой налаживания эффективной модерации контента и предотвращения незаконной деятельности, Telegram рискует получить значительные штрафы от бельгийского регулятора, если не будет соблюдать новые правила.
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