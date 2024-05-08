ЕС вводит новые правила для регулирования контента в Telegram — Finance.ua

ЕС вводит новые правила для регулирования контента в Telegram 08.05.2024, 00:43 — Технологии&Авто

ЕС вводит новые правила для регулирования контента в Telegram

В ответ на растущую обеспокоенность распространением незаконного контента в Telegram, Европейский Союз принял меры для усиления надзора за популярным приложением для обмена сообщениями.

Об этом сообщает Politico

Этот шаг связан с тем, что отсутствие модерации на платформе привело к тому, что ею пользуются не только обычные люди, но экстремисты и террористы.

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Согласно новым правилам, интернет-платформы, такие как Telegram, обязаны бороться с незаконным контентом и дезинформацией. В рамках этих усилий Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные ІТ-компании, работающие на территории блока, назначить официального представителя в одной из стран-членов. Из-за этого представителя национальные регуляторы будут контролировать соблюдение правил модерации контента.

Компания Telegram избрала своим европейским представителем брюссельскую фирму European Digital Services Representative (EDSR). Таким образом, бельгийский регулятор, Институт почтовых и телекоммуникационных технологий (BIPT) будет осуществлять надзор за деятельностью Telegram.

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Telegram, который первоначально позиционировался как мессенджер, ставящий во главу угла конфиденциальность в общении, вырос и обслуживает более 800 миллионов пользователей ежемесячно по всему миру. Однако регуляторные органы уверяют, что на платформе стремительно распространяются экстремистские идеологии и киберпреступность.

Столкнувшись с проблемой налаживания эффективной модерации контента и предотвращения незаконной деятельности, Telegram рискует получить значительные штрафы от бельгийского регулятора, если не будет соблюдать новые правила.

Телеканал 24 По материалам:

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