Как распознать скручивание пробега: советы для водителей — Finance.ua

Как распознать скручивание пробега: советы для водителей Сегодня 05:04 — Технологии&Авто

Как распознать скручивание пробега: советы для водителей

Покупка б/у автомобиля может быть выгодным решением, однако важно быть осторожным и избегать потенциальных мошеннических ситуаций. Один из таких случаев — скручивание пробега, когда продавец искажает фактическое количество пройденных километров.

Понять, был ли пробег изменен, может быть сложно, но есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание. Эксперты портала Твоя машина рассказали об основных признаках скрученного пробега и дали советы, как не стать жертвой мошенников при выборе подержанного автомобиля.

Косметический износ

Проверьте состояние кузова, бамперов, фар, дверей и днища. При наличии несоответствий между общим состоянием автомобиля и заявленным пробегом, возможно, это свидетельствует о скрученном пробеге.

Математический расчет

Попросите продавца рассказать об истории эксплуатации автомобиля. Если средний годовой пробег, рассчитанный на основе данных, существенно отличается от текущего пробега, это может указывать на возможность скручивания пробега.

Записи о техническом обслуживании

Внимательно изучите записи об обслуживании, указанные в сервисной книжке. Если наблюдается пропуск обязательных технических осмотров или километраж при каждом обслуживании кажется несоответствующим, это может быть признаком манипуляций с пробегом.

Интернет-исследование

Проверьте VIN-код автомобиля в базах данных, доступных в Интернете. Это поможет убедиться, что предоставленная информация о пробеге соответствует данным, зарегистрированным в государственных базах.

Внутренний осмотр

Произведите тщательный осмотр автомобиля как внутри, так и снаружи. Изучите состояние салона, рулевого колеса, педалей и других элементов интерьера. Если у автомобиля низкий пробег, но интерьер выглядит изношенным, это может быть признаком скрученного пробега.

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Твоя машина По материалам:

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