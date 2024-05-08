Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли — Finance.ua

Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли
В 2023 году Группа Нафтогаз получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Группы.
«Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность, проверенная международным независимым аудитором и одобренная наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основой прибыльности по бизнес-направлениям стали значительно лучшие финансовые результаты предприятий Группы. Планируется, что большая часть чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании, будет направлена на уплату дивидендов государству.
Финансовая отчетность направлена на рассмотрение и утверждение акционера — Кабинета министров Украины.
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