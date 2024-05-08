Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли — Finance.ua

Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли Сегодня 05:26 — Фондовый рынок

Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли

В 2023 году Группа Нафтогаз получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года.

«Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность, проверенная международным независимым аудитором и одобренная наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что основой прибыльности по бизнес-направлениям стали значительно лучшие финансовые результаты предприятий Группы. Планируется, что большая часть чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании, будет направлена ​​на уплату дивидендов государству.

Финансовая отчетность направлена ​​на рассмотрение и утверждение акционера — Кабинета министров Украины.

Укрінформ По материалам:

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