Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли — Finance.ua
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Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли

Фондовый рынок
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Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли
Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли
В 2023 году Группа Нафтогаз получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Группы.
«Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность, проверенная международным независимым аудитором и одобренная наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что основой прибыльности по бизнес-направлениям стали значительно лучшие финансовые результаты предприятий Группы. Планируется, что большая часть чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании, будет направлена ​​на уплату дивидендов государству.
Финансовая отчетность направлена ​​на рассмотрение и утверждение акционера — Кабинета министров Украины.
По материалам:
Укрінформ
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