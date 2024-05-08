Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5 — Finance.ua

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Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5

Технологии&Авто
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Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5
Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5
Geely расширяет линейку «зеленых» моделей Galaxy. К гибридному седану L6 и кроссоверу L7, а также полностью электрическому E8 уже в этом году присоединится стильный паркетник E5. Причем будет продаваться он не только в Китае, но и за его пределами, в том числе в странах с левосторонним движением.
В основе E5 лежит та же платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), на которой построен и упомянутый E8. По габаритам электрический кроссовер немного превосходит Geely Atlas Pro. Длина Galaxy E5 составляет 4,6 метра при колесном баре 2,75 метра.
Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5
Внешне модель похожа на E8 — те же гладкие линии кузова, суженные блоки фар и С-образные светодиодные линии, обрамляющие передний бампер. Эмблема выполнена в виде прямоугольника, а не щита, как у других моделей Geely. Дверные ручки выдвижные, а на корме — монофонарь.
Салон рассчитан на пять мест, а на передней панели у него два отдельных экрана. В Geely сообщают, что E5 имеет операционную систему Flyme Auto от компании Meizu, кресла оснащены вентиляцией, подогревом и массажем, есть панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфона. Заявлен и комплекс новых систем безопасности и электронных помощников.
Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5
Ранее сообщалось, что базовый Galaxy E5 будет заднеприводным: электромотор на задней оси развивает 218 лошадиных сил. Позже Geely поделится подробностями о других модификациях, среди которых будет полноприводная на 800-сильной архитектуре.
Полноценная премьера Galaxy E5 состоится во второй половине 2024 года, а старт продаж в Китае запланирован на начало 2025 года.
По материалам:
uamotors
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