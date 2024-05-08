Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5 — Finance.ua

Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5 Сегодня 03:31 — Технологии&Авто

Geely представила стильный кроссовер Galaxy E5

Geely расширяет линейку «зеленых» моделей Galaxy. К гибридному седану L6 и кроссоверу L7, а также полностью электрическому E8 уже в этом году присоединится стильный паркетник E5. Причем будет продаваться он не только в Китае, но и за его пределами, в том числе в странах с левосторонним движением.

В основе E5 лежит та же платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), на которой построен и упомянутый E8. По габаритам электрический кроссовер немного превосходит Geely Atlas Pro. Длина Galaxy E5 составляет 4,6 метра при колесном баре 2,75 метра.

Внешне модель похожа на E8 — те же гладкие линии кузова, суженные блоки фар и С-образные светодиодные линии, обрамляющие передний бампер. Эмблема выполнена в виде прямоугольника, а не щита, как у других моделей Geely. Дверные ручки выдвижные, а на корме — монофонарь.

Салон рассчитан на пять мест, а на передней панели у него два отдельных экрана. В Geely сообщают, что E5 имеет операционную систему Flyme Auto от компании Meizu, кресла оснащены вентиляцией, подогревом и массажем, есть панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфона. Заявлен и комплекс новых систем безопасности и электронных помощников.

Ранее сообщалось, что базовый Galaxy E5 будет заднеприводным: электромотор на задней оси развивает 218 лошадиных сил. Позже Geely поделится подробностями о других модификациях, среди которых будет полноприводная на 800-сильной архитектуре.

Полноценная премьера Galaxy E5 состоится во второй половине 2024 года, а старт продаж в Китае запланирован на начало 2025 года.

uamotors По материалам:

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