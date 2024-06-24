В Украине с 2022 года количество аспирантов среди мужчин 25+ увеличилось в 6,5 раза — Finance.ua
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В Украине с 2022 года количество аспирантов среди мужчин 25+ увеличилось в 6,5 раза

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В Украине с 2022 года количество аспирантов среди мужчин 25+ увеличилось в 6,5 раза
В Украине с 2022 года количество аспирантов среди мужчин 25+ увеличилось в 6,5 раза
С 2022 года в украинских университетах фиксируют стремительный рост числа поступающих в аспирантуру, особенно среди мужчин от 25 лет.
Такие данные «Украинской правде. Жизнь» предоставил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
Отмечается, что в 2019—2021 годах количество аспирантов в среднем лишь немногим превышало 7 тысяч человек:
  • в 2019-м — почти 7,7 тыс.;
  • в 2020-м — 7,1 тыс.;
  • в 2021-м — 7,6 тыс.
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При этом доля мужчин 25+, вступивших в аспирантуру, не превышала 33%. С 2019 по 2021 годы в аспирантуру поступили от 2 до 2,5 тысячи мужчин старше 25 лет. С 2022-го их количество увеличилось в 6,5 раза.
В 2022 году доля мужчин среди аспирантов составила 65% от общего количества, а уже в 2023 году — 72%. В то же время большинство мужчин поступают на дневную форму обучения по контракту: в 2022-м — 7,4 тыс. человек, в 2023-м — 11,2 тыс. человек.
По данным МОН, за последние 5 лет в аспирантуру в целом поступили 56,4 тыс. человек, в том числе почти 30 тыс. мужчин старше 25 лет. 78% из них начали обучаться на аспирантуре в 2022—2023 годах (23,3 тыс.). При этом доля мужчин, которым за 30 лет, составляет почти 60%.
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В этом году в Украине также зарегистрировалось большое количество людей, планирующих поступать на магистратуру и аспирантуру — 200 тыс. Однако в МОН заявили, что увеличивать количество мест в университетах не будут.
В то же время, по словам Михаила Винницкого, сейчас власти работают над механизмом, с помощью которого можно будет «отфильтровать реальных ученых» от тех, кто, вероятно, поступил на аспирантуру в других целях.

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По материалам:
Espreso.tv
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