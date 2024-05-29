Условия обучения на аспирантуре в Киеве (цены в разных заведениях) — Finance.ua

Условия обучения на аспирантуре в Киеве (цены в разных заведениях) Сегодня 13:21

Условия обучения на аспирантуре в Киеве (цены в разных заведениях)

Традиционно количество студентов в столице самое большое. То же касается и соискателей степеней доктора философии или доктора искусства. Рассмотрим подробнее, сколько обойдется обучение в университетах Киева.

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (данные за 2024 год). Стоимость одного года обучения составляет 59 тыс. грн независимо от выбранной специальности.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (данные за 2023 год). Традиционно один из самых дорогих вузов в Украине в прошлом году осуществлял подготовку докторов философии по цене от 67 900 до 79 200 грн за год обучения. Где самым дорогим было обучение по специальностям Международные отношения, Право, Журналистика, а также на Экономическом факультете.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (данные за 2024 год). Стоимость обучения разнится в зависимости от специальности: биология (209 200 грн — за четыре года обучения, 52 300 — за год обучения), Право (225 600 грн — за четыре года, 56 400 грн — за год), Аграрные науки и продовольствие (213 300 грн — за четыре года, 53 300 грн — за год).

Национальный авиационный университет (данные за 2023 год). Стоимость за год обучения колебалась от 44 400 грн (технические науки) до 48 тыс. грн (гуманитарные науки).

Национальный университет пищевых технологий (данные за 2023 год). Подготовку соискателей высшего образования степени доктора философии для всех специальностей осуществляли по единой стоимости.

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