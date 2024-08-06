В Украине разрешили иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность — Finance.ua

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В Украине разрешили иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность

Недвижимость
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В Украине разрешили иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность
В Украине разрешили иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность
Кабмин разрешил иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность на территории Украины. В частности, позволит представительствам польских компаний осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
«Правительство приняло решение о предоставлении возможности иностранным компаниям и организациям, действующим на территории Украины через обособленные подразделения и постоянные представительства, приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов», — говорится в сообщении.
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Соответствующие изменения вносятся в постановление КМУ № 314 от 13 марта 2022 года.
Сообщается, что они касаются строительства объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.
«Право на строительную деятельность будет предоставляться путем бесплатной подачи в орган лицензирования декларации о ведении хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов. Соответствующая норма будет действовать на время военного положения», — отмечается в сообщении.
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Также сообщается, что принятие данного акта позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине проводить работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.
Такие работы запланированы в рамках реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.
По материалам:
УНН
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