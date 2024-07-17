ВР приняла законопроект, который «закрывает коррупционные дыры в строительстве» — Finance.ua

ВР приняла законопроект, который «закрывает коррупционные дыры в строительстве» Сегодня 16:10

ВР приняла законопроект, который «закрывает коррупционные дыры в строительстве»

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 11 057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимыми для строительства материалов, на Prozorro.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«За основу — 276. Предлагают открыть цены, которые прячут закупщики: обнародование заказчиками в электронной системе закупок информации о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по текущему ремонту и работам по строительству (прозрачное строительство)», — написал депутат.

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По мнению председателя правления ЦБК Виталия Шабунина, этот законопроект «закрывает серьезные коррупционные дыры в строительстве. В том числе — в строительстве фортификаций».

«Сейчас из информации на Prozorro невозможно определить, есть ли коррупция на строительстве. Все потому, что заказчики от государства не публикуют информацию о ценах на строительство: бетона, древесины и других материалов.

100 миллионов на строительство школы — это много или мало? Без цен на стройматериалы понять невозможно. Законопроект же — обяжет, чтобы все цены стали публичными для журналистов и граждан", — отмечает Шабунин.

Економічна Правда По материалам:

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