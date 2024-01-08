В Украине разработали проект нового Трудового кодекса: какие изменения готовят в Кабмине — Finance.ua

В Украине разработали проект нового Трудового кодекса: какие изменения готовят в Кабмине Сегодня 11:02 — Казна и Политика

В Украине разработали проект нового Трудового кодекса: какие изменения готовят в Кабмине

Министерство экономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде. В январе стартует его обсуждение со всеми заинтересованными сторонами.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, новый Трудовой кодекс — это реформа, которую украинский рынок труда ждал годами.

Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. Несмотря на многочисленные изменения, этот документ больше не отвечает требованиям времени и тормозит развитие экономики. Полномасштабная война только сильнее подсветила все недостатки, архаичные и часто вредные советские нормы, которым более полувека. В новом законодательстве о труде мы, наконец, легализуем различные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время. Диджитализируем сбор информации о работнике. Больше не нужны бумажные трудовые книжки", — отметила Свириденко.

Также в 2024 году Министерство экономики планирует реформировать подходы к государственному заказу, что поможет противодействовать структурной безработице.

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«Это такой вид кадрового дефицита, когда безработных много, но в то же время рынок труда нуждается совсем в других специалистах. Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. Зато у украинцев появится возможность получить грант и желаемую профессию», — говорит министр.

Грант будет частично покрывать расходы на обучение (cofinancing of tuition). Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по своим предпочтениям.

«Цель такой системы — максимальная свобода выбора. Ведь молодой человек будет поступать в то учебное заведение, куда хочет, а не где есть бюджетные места. В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности — значительно выше, чем в нынешних условиях», — подчеркнула первый вице-премьер-министр.

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Также планируют модернизировать Государственную службу занятости. Состоится постепенный переход этой структуры к сервисно-ориентированной модели развития человеческого капитала и поддержке социально незащищенных категорий населения.

Кроме того, реформа ГСЗ предусматривает цифровизацию 90% процессов и широкую сеть партнерств с тренинговыми компаниями, компаниями по подбору персонала, а также с общественными организациями, занимающимися социальными проектами.

«Поэтому в итоге ГСЗ станет мощным аналитическим центром, который будет прогнозировать развитие рынка труда по отраслям и регионам, проектировать программы поддержки. При этом он продолжит выполнять и нынешние функции — подбирать персонал, обучать и переобучать безработных, реализовывать государственные программы поддержки бизнеса и грантовые проекты» , — объяснила Свириденко.

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В следующем году объемы государственной поддержки людей и бизнеса значительно увеличатся. Обучение и переобучение смогут пройти 100 тысяч украинцев. Работодатели смогут получить компенсации за обустройство не менее 10 тысяч инклюзивных рабочих мест. А в рамках программы єРобота планируется выдать 15 тысяч грантов. Это и гранты на собственное дело, гранты для ветеранов, ветеранок и их жен и мужей, а также гранты для перерабатывающих предприятий.

Для тех же, кто сейчас определяется с будущей специальностью или планирует сменить профессию, Юлия Свириденко назвала перечень специалистов, нуждающихся в рынке труда. Это инженеры и технические специалисты оборонно-промышленного комплекса, военные всех специальностей, выпускники из STEM-образования (наука, технологии, инженерия и математика), медики, в частности реабилитологи и психологи, педагоги, энергетики, строители, архитекторы, проектанты и т. д.

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