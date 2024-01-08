В Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в ВСУ — Finance.ua

В Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в ВСУ Сегодня 11:29 — Казна и Политика

В Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в ВСУ

В Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в Вооруженные силы, который нацелен на поиск операторов для роты ударных дронов.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире общенационального марафона «Единые новости».

«Мы как раз находимся на финале этого проекта. Пилот будет на направлении беспилотников. Мы уже запустили несколько бета-тестований с бригадами, когда ищем таргетированных пилотов-операторов для роты ударных дронов. И как раз тестируем процесс, насколько там вообще есть обратная связь от желающих вступить в ряды Вооруженных сил и мобилизоваться именно в роту ударных дронов», — сказал Федоров.

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Он отметил, что цель проекта — объяснить желающим, кем они могут стать, какой будет зарплата, какие задачи будут выполнять, какой будет учеба и т. д. «Мы будем детально объяснять, как именно работать в ротах ударных дронов. Как ты можешь быть там наиболее эффективным», — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что проект достаточно сложно запустить, потому что необходимо перестраивать систему.

Как сообщал Укринформ, в ноябре этого года Министерство обороны Украины запустило проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины.

Справка Finance.ua:

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Укрінформ По материалам:

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