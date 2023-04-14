В Украине разоблачили международных преступников, которые обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон — Finance.ua

В Украине разоблачили международных преступников, которые обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон Сегодня 18:10 — Криминал

В Украине разоблачили международных преступников, которые обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон, Фото: gp.gov.ua

Офис Генерального прокурора совместно с Нацполицией Украины в сотрудничестве с компетентными органами Чешской Республики при поддержке Европола и Евроюста разоблачили противоправную деятельность международной преступной организации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В настоящее время задержаны 6 граждан рб и Чешской Республики, которые наладили функционирование масштабной международной мошеннической схемы с целью их экстрадиции.

Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли — контроль за действиями участников и финансами, распределение легализации средств, поиск работников колцентров.

Фото: gp.gov.ua

Деньги у потерпевших выманивали с помощью телефонных звонков. Мошенники представлялись потерпевшим сотрудником банковского учреждения и сообщал о том, что их банковский счет взломан. Также они сообщали другие ложные сведения, заставляя потерпевших перевести деньги со «взломанного» банковского счета на другой якобы безопасный указанный ими счет.

Еще один звонок потерпевшие получали от так называемого «сотрудника полиции». Псевдополицейские подтверждали достоверность первого звонка, якобы полученного от банковского работника, и необходимость перевода денег на более безопасный банковский счет.

Во время звонков участники преступной организации использовали замену телефонного номера — «спуфинг» и «вишинг», то есть имитировали любой нужный им телефонный номер. Таким образом у пострадавших создавалось впечатление, что им поступают звонки с телефона службы поддержки, банка, полиции и т.д.

Такие «колцентры» функционировали в Днепре, их штат насчитывал более 20 человек, среди которых иностранцы. Участников тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» — владение иностранными языками.

В настоящее время установлено 300 потерпевших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 млн чешских крон. Все потерпевшие являются гражданами Чешской Республики.

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Правоохранителями проведено более 30 санкционированных обысков на территории г. Днепра и Днепропетровской области, а также Чешской Республики. Изъята компьютерная техника, документация, банковские карты и денежные средства.

Одновременно в Чешской Республике также задержаны организаторы сделки.

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