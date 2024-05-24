В Украине растет спрос на валюту. Сколько банки ввезли долларов и евро — Finance.ua

В Украине растет спрос на валюту. Сколько банки ввезли долларов и евро Сегодня 14:03 — Валюта

В Украине растет спрос на валюту. Сколько банки ввезли долларов и евро

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2024 года, составил 1,126 млрд долларов. Это на 32% больше, чем в марте (855 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

При этом банки ввезли за апрель 661 млн долларов. Объем наличных евро вырос в два раза — с 232 млн до 462 млн долларов в эквиваленте.

По данным НБУ, за апрель из Украины вывезли валюты на 153 млн долларов.

Напомним, население Украины купило в банках за апрель валюты на 728 млн долларов. С начала года украинцы купили в банках 3,230 миллиарда долларов.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста доллара по отношению к гривне в течение ближайшего года.

В июне курс американской валюты может колебаться от 39,5 до 40 гривен. Эксперт учитывает сразу 3 главных фактора, которые будут влиять на цену доллара.

В июне курс американской валюты в Украине, по мнению экспертов , будет колебаться в коридоре 39,5−40 грн за доллар. Однако с этим мнением согласны не все, некоторые банки считают, что этот коридор установится еще до конца мая.

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