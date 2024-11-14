В Украине проведут «импортозамещение» продуктов — Finance.ua

В Украине проведут «импортозамещение» продуктов Сегодня 06:36 — Казна и Политика

Украинские чиновники приступают к политике «реального импортозамещения» в сфере продовольствия. Решили начать с рыбы.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на главу ведомства Виталия Коваля.

По его словам, в структуре государственных закупок большая часть — импортные продукты питания. В частности, рыбу в государственные структуры сегодня в большинстве поставляют из-за границы.

Коваль считает, что в рационе закупающих продовольствие за государственные средства должна быть украинская рыба. При этом только в прошлом году государством было закуплено импортной рыбы почти на 40 млрд гривен. Речь идет о хеке, пангасиусе и других.

Читайте также Пересылка пищевых продуктов: что изменилось

«Наша цель — изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. Например, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром. У нас уже есть подтверждение главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным. Это положительно повлияет на платежный баланс страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли», — заявил Коваль.

Он добавил, что патриотизм должен проявляться во всех областях, а экономическая — не исключение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.