В Украине проведут «импортозамещение» продуктов — Finance.ua
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В Украине проведут «импортозамещение» продуктов

Казна и Политика
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Украинские чиновники приступают к политике «реального импортозамещения» в сфере продовольствия. Решили начать с рыбы.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на главу ведомства Виталия Коваля.
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По его словам, в структуре государственных закупок большая часть — импортные продукты питания. В частности, рыбу в государственные структуры сегодня в большинстве поставляют из-за границы.
Коваль считает, что в рационе закупающих продовольствие за государственные средства должна быть украинская рыба. При этом только в прошлом году государством было закуплено импортной рыбы почти на 40 млрд гривен. Речь идет о хеке, пангасиусе и других.
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«Наша цель — изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. Например, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром. У нас уже есть подтверждение главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным. Это положительно повлияет на платежный баланс страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли», — заявил Коваль.
Он добавил, что патриотизм должен проявляться во всех областях, а экономическая — не исключение.
По материалам:
Корреспондент.net
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