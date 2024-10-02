Цены на пшеницу, кофе, сахар и другие продукты растут из-за плохой погоды — Bloomberg Сегодня 07:33

Цены на пшеницу, кофе, сахар и другие продукты растут из-за плохой погоды — Bloomberg

Засухи, наводнения и пожары от Азии до Америки угрожают урожаям, повышая цены на основные продукты. Индекс Bloomberg Agriculture Spot растет на 7% за месяц, это максимум с начала войны в Украине.

Индекс Bloomberg Agriculture Spot, включающий девять основных продуктов, — на пути к росту за месяц примерно на 7%, что является максимальным показателем с момента вторжения россии в Украину. Хотя он еще далек от пика того года, рост происходит на фоне того, что фермы от Бразилии до Вьетнама и Австралии борются как с наводнениями, так и чрезмерно сухой погодой, угрожающей сахару, зерну и кофе, указывает издание.

«Недавно мы стали свидетелями совпадения худших погодных условий, которые привели к росту цен», на фоне того, как неопределенность предложения означает, что покупатели готовы платить больше, сказал Майкл Уайтхед, руководитель отдела анализа агробизнеса в ANZ Group Holdings Ltd.

Это, как указано, знаменует собой разворот по сравнению с началом этого года, когда цены на продукты питания в значительной степени сдерживались здоровым предложением и слабеющим спросом на ключевых рынках, таких как Китай. Если ситуация продолжится, это может повлиять на цены в супермаркетах, сказал Деннис Вознесенски, заместитель директора по устойчивой и сельскохозяйственной экономике в Commonwealth Bank of Australia.

Отмечается, что более мелкие культуры, такие как какао, необходимые для производителей шоколада, также выросли в цене в 2024 году после дефицита в Западной Африке, а погодные изменения привели к резкому росту цен на овощи в некоторых странах.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в сентябре на фоне опасений, что плохая погода в странах-экспортерах может еще больше сократить приближающиеся к девятилетнему минимуму мировые запасы. Австралийские поля столкнулись с угрозами как засухи, так и заморозков, а отсутствие дождей в Черном море сдерживает посевы для урожая в следующем году, указывает издание.

Между тем фьючерсы на сою, как указано, — по пути к наибольшему приросту за месяц за два года, на фоне того, как ведущий производитель Бразилия борется с сильнейшей засухой за десятилетие. Ожидается, что засушливые условия, сдерживающие темпы раннего посева, сохранятся в некоторых районах, сообщил прогнозист Maxar. На полях сахарного тростника в стране также разгорелись пожары, из-за чего фьючерсы на подсластитель выросли почти на 17% в этом месяце.

Кофе арабика поднялся в цене до самого высокого уровня с 2011 года, поскольку плохая погода там влияет на деревья в решающий период цветения. Обычно более дешевый сорт кофе робуста также пострадал от плохой погоды, что сделало его почти таким же дорогим. Засуха в кофейном поясе Вьетнама, за которой последовали сильные дожди по мере приближения сбора урожая, нанесла ущерб производству в основном производителе.

УНН По материалам:

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