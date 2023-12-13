В Украине приватизируют еще два спиртзавода — Finance.ua

В Украине приватизируют еще два спиртзавода Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Украине приватизируют еще два спиртзавода

Правительство согласовало подготовку к приватизации еще двух заводов спиртовой отрасли. Это Ичнянский завод на Черниговщине и Червоненский на Житомирщине.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Отмечается, что правительство внесло изменения в нормативные акты, необходимые для дальнейшей приватизации единых имущественных комплексов государственных предприятий «Ичнянский спиртовый завод» и «Червоненский завод продтоваров».

Согласно решению, принятому Кабмином на заседании 12 декабря, Фонд государственного имущества Украины получил основания прекратить реорганизацию этих заводов и возможность их приватизировать. Соответственно, средства с их продажи поступят в государственный бюджет Украины.

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Ичнянский спиртзавод в городе Ичня находится в состоянии прекращения юридического лица. В 2014 году он уже не функционировал.

Червоненский спиртзавод, расположенный в поселке Червоное в Черниговской области, также находился в процессе ликвидации юридического лица.

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