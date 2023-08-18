Фонд госимущества выставил на приватизацию спиртзавод во Львовской области за 31 миллион — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на приватизацию спиртзавод во Львовской области за 31 миллион Сегодня 14:34

Струтинский спиртзавод начал свою деятельность в 1906 году, последняя модернизация актива прошла в 2019 году. Предприятие занимается изготовлением этилового спирта и может ежедневно производить 22 тыс. литров.

Площадь построек спиртзавода составляет 15,51 тыс. кв. м — сюда входят 24 объекта недвижимости, среди которых админздания, склады, зернохранилища, цеха и мастерские. Также на приватизацию выставлены 9 транспортных средств предприятия и более 600 единиц оборудования.

Кроме победной ставки, частный инвестор должен погасить 31,3 млн грн долгов предприятия перед бюджетом и работниками.

«Спиртзаводы можно использовать не только для производства алкогольных напитков. Помимо пищевых спиртов эти предприятия производят также технические спирты и биоэтанол. Поэтому круг потенциальных инвесторов гораздо шире — это и производители автомобильного топлива, и фармацевтические компании, и аграрные компании, заинтересованные в переработке собственной продукции», — отметили в Фонде.

Там также напомнили, что спиртзаводы — одни из самых популярных активов малой приватизации. С сентября 2022 года ФГИУ продал 14 спиртзаводов и привлек 965 млн грн в госбюджет — это более 25% от всех поступлений малой приватизации. В среднем стоимость каждого объекта на аукционе растет в три раза.

borgexpert По материалам:

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