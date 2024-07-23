В Украине презентовали «Большую приватизацию-2024»: определены топ-5 объектов — Finance.ua

В Украине презентовали «Большую приватизацию-2024»: определены топ-5 объектов Сегодня 17:49

В Украине презентовали «Большую приватизацию-2024»: определены топ-5 объектов

В Украине в этом году стартует «Большая приватизация-2024». 23 июля 2024 года Фонд государственного имущества Украины провел публичную презентацию проекта.

По словам первой вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, большая приватизация открывает возможности для новых инвестиций, необходимых для восстановления и модернизации нашей страны.

Как утверждает Глава ФГИУ Виталий Коваль, кумулятивный эффект будет значительно больше цены продажи активов, ведь на каждую гривну стоимости имущества новые собственники вкладывают 4 грн в модернизацию, создавая новые рабочие места, уплачивая налоги и генерируя больше добавленной стоимости.

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«В формате крупной приватизации Фонд не только предлагает инвесторам мощные активы, но и гарантирует максимальный уровень прозрачности процесса, — отметил председатель ФГИУ Виталий Коваль, открывая мероприятие. — Впервые в истории Украины большая приватизация будет происходить полностью онлайн на платформе «Прозорро.Продажи». Это обеспечит равные возможности для участников. Через открытые аукционы мы стремимся привлечь эффективных собственников, способных модернизировать предприятия и повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке. Ведь каждый приватизированный объект — это потенциал для инноваций, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Это не только крупные инвестиции в отдельные объекты, но и вклад в будущее всей страны.

Среди Топ-5 объектов, которые будут выставлены на торги в этом году:

Гостиница «Украина»: 4-звездочный отель в самом сердце столицы, стартовая цена — более 1 млрд гривен. Аукцион пройдет 18 сентября 2024 года. АО «Объединенная горно-химическая компания»: Крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд, стартовая цена — почти 3.9 млрд гривен. Аукцион был назначен на 9 октября 2024 года. ООО «Аэрок»: ведущий производитель газобетонных изделий с производственными мощностями в Киевской и Львовской областях. ООО «Демуринский ГОК»: Горно-обогатительное предприятие, разрабатывающее Волчанское месторождение титана и циркония. ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (ТРЦ «Ocean Plaza»): Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева.

Деньги от этих объектов направляют в государственный бюджет, а сами объекты для приватизации Фонда госимущества передает Министерство экономики.

В общем, спикеры на этом мероприятии сошлись во мнении относительно того, что у людей появилось доверие к системе «Прозорро». Кроме того, эксперты надеются, что эта крупная приватизация будет интересна и иностранным инвесторам.

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По мнению председателя правления «Прозорро. Продажи» Сергея Бута, большая приватизация точно будет полезна государству.

«Действительно, речь идет о миллиардах гривен. Но много или мало? Страна сейчас нуждается в любом дополнительном ресурсе, он точно не будет лишним, но действительно, деньги — не ключевое. Это и дополнительные рабочие места, это и налоги, как в центральный бюджет, так и в местный бюджет. Мы видели, например, когда после аукциона, после приватизации, инвестор привлекает инвестиции и расширяет уже существующий бизнес.

Мы видим успешные кейсы, когда, например, предприятия перепрофилируются. Там, где было заброшено административное здание во Львове, его переоборудовали под ателье, и это опять-таки база для развития бизнеса, это рабочие места, это налоги. Именно через приватизацию улучшается инвестиционная привлекательность страны", — сказал Бут.

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