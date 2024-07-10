Кабмин включил в перечень объектов большой приватизации два актива, конфискованные у российских олигархов — Finance.ua

Кабмин включил в перечень объектов большой приватизации два актива, конфискованные у российских олигархов Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Кабинет Министров включил в перечень объектов большой приватизации Демуринский горно-обогатительный комбинат (Днепропетровская область), конфискованный у российского миллиардера, акционера титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова, и компанию «Аэрок», которая была конфискована у российского олигарха Андрея Молчанова.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

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«Включен в перечень объектов большой приватизации государственной собственности, утвержденный распоряжением правительства от 16 января 2019 г. N 36 „Об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности“, доли размером 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью „Демуринский горно-обогатительный комбинат“ и 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью „Аэрок“», — написал он.

«Аэрок» владеет двумя газобетонными заводами в Обухове и Березани (Киевская область).

Напомним, в Фонде госимущества заявили , что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов — Ocean Plaza, «Аэрок», гостиница «Украина» и «ОГХК». Фонд государственного имущества ожидает перевыполнить план в 4 млрд грн — под большую приватизацию подпадают активы стоимостью более 250 млн грн.

Українські Новини По материалам:

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