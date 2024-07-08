В Великобритании впервые могут конфисковать средства российского миллиардера — Finance.ua

В Великобритании впервые могут конфисковать средства российского миллиардера
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые требует через суд конфисковать средства подсанкционного российского бизнесмена. Речь идет о Петре Авене и 1,1 млн фунтов стерлингов ($1,4 млн), которые правоохранители считают «доходом от преступной деятельности» из-за нарушения санкционного режима.
Об этом сообщила Международная сеть журналистов-расследователей (OCCRP).
NCA считает, что собрало достаточно доказательств, что эти средства получены преступным путем — «через перевод денег во избежание санкций».
По версии следствия, деньги Авена хранили для него Стивен Гейтер, действовавший как его представитель, и жена бизнесмена Екатерина Козина. В мае 2022 года судья удовлетворил запрос NCA о замораживании этой суммы.
После двух лет расследования NCA обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег. Агентство считает, что платежи, проводимые Гейтером и Козиной, нарушали британские санкции и производились для того, чтобы их обойти.
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Законодательство не разрешает конфискацию активов из-за того, что под санкции попал их владелец, пояснил представитель NCA Стюарт Гедли. Изъятие возможно в том случае, если активы связаны с преступной деятельностью, добавил он.
Гелен Тейлор из правозащитной группы Spotlight on Corruption называет это дело прецедентом. «Это первая попытка британских властей преследовать денежные средства, которые, как она подозревает, использовали с нарушением антироссийских санкций».
Хотя 1,1 млн фунтов — «мелочь для олигарха-миллиардера», своими действиями NCA подает «важный сигнал, что санкции нельзя нарушать безнаказанно».
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