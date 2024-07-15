География приватизации в первом полугодии 2024 года: кто в лидерах — Finance.ua

География приватизации в первом полугодии 2024 года: кто в лидерах Сегодня 17:10

География приватизации в первом полугодии 2024 года: кто в лидерах

За 6 месяцев Фонд госимущества продал 213 лотов. К успешным аукционам присоединились почти 1,2 тыс. участников, а конкуренция достигла в среднем 5,5 предложения на торги. Благодаря активности участников цена лотов выросла в 2,5 раза от стартовой.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Регион, который стал безоговорочным лидером приватизации за этот период — это Ровенщина.

За полгода в области приватизировали 25 объектов (около 12% от общего количества). В то же время в успешных торгах региона было больше всего участников — 165. Доход от продажи госактивов в Ровенской области составил примерно 167 млн ​​грн, и это тоже один из лучших результатов — третье место среди всех областей.

По некоторым приватизированным объектам другую позицию занимает Сумская область (20 успешно проданных лотов), а третью — Волынская (17). Среди всех регионов наименьшее количество приватизированных активов было в Черновицкой области, всего три.

В Донецкой области, Луганской области по очевидным причинам вообще не реализовали госактивы, в Херсонской области тоже не приватизировали ни одного объекта, хотя на частично оккупированном Запорожье продали 9 лотов.

Наибольший доход в бюджет — 236,2 млн грн — принесла продажа всего 6 лотов в Киеве.

На втором месте — Львовщина и почти 227,7 млн ​​грн поступлений от приватизации 15 активов. Наименьшая сумма — 2,2 млн грн — результат 4 торгов в Тернопольской области.

Что касается активности участия в торгах, то вторую и третью позицию здесь заняли Житомирщина и Полтавщина с результатом 105 и 83 участников соответственно. А к аукционам в Киевской области присоединилось меньше всего игроков рынка - всего 13.

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