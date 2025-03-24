В Украине появятся специализированные админсуды: Зеленский подписал закон — Finance.ua

В Украине появятся специализированные админсуды: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на:
- повышение эффективности и прозрачности административного судопроизводства;
- устранение конфликта интересов и снижение коррупционных рисков.
Он предусматривает реорганизацию админсудов, оптимизацию их структуры и усовершенствование распределения дел для справедливого судебного процесса.
Инициатива согласуется с европейскими стандартами и принципами верховенства права.
Основная цель — создание Киевского городского окружного админсуда и Киевского апелляционного админсуда для рассмотрения определенных законом дел.
Проект предполагает создание двух отдельных судебных инстанций:
- Киевский городской окружной административный суд будет действовать в качестве местного админсуда первой инстанции для рассмотрения административных дел.
- Киевский городской апелляционный административный суд будет заниматься пересмотром решений окружного суда на уровне апелляции.
Уточняется, что реализация проекта закона потребует дополнительных расходов из бюджета.
Ожидается, что проект повысит эффективность и прозрачность работы административных судов в столице, благодаря четкому разграничению юрисдикции между судами первой и апелляционной инстанций. Это будет способствовать уменьшению коррупционных рисков через соблюдение принципа независимости судей, а также приблизит судебную систему к европейским стандартам.
Предполагается, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины в течение месяца после вступления в силу закона объявит конкурс на должности судей.
Для оценки добропорядочности и профессиональной компетентности кандидатов будет создан и будет работать экспертный совет.
Напомним, в феврале этого года Верховная Рада приняла законопроект № 12368−1, который вносит изменения в законодательство по созданию и работе Киевского городского окружного административного суда и Киевского городского апелляционного административного суда. Этим решением парламент выполнил одно из просроченных обязательств перед МВФ.
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