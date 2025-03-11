ВР приняла закон о возобновлении сроков для пересмотра судебного решения через 10 лет — Finance.ua

ВР приняла закон о возобновлении сроков для пересмотра судебного решения через 10 лет Сегодня 16:43 — Казна и Политика

ВР приняла закон о возобновлении сроков для пересмотра судебного решения через 10 лет

Верховная Рада 11 марта приняла в целом как закон законопроект 11508 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с решением Конституционного Суда Украины от 14 февраля 2024 г. № 1-р (II)/2024 по обеспечению защиты прав и свобод личности по решению Европейского суда по правам человека.

Законопроект направлен на приведение положений процессуальных кодексов в соответствие с решением КСУ. Этим решением был признан неконституционным пункт 2 ч. 2, ч. 3 статьи 321 Хозяйственного процессуального кодекса, поскольку они исключают возможность подачи заявлений о пересмотре судебного решения в связи с принятием ЕСПЧ решения после 10 лет со дня вступления в законную силу решения национального суда; возобновление срока судом для подачи заявления о пересмотре решения национального суда. Поданным законопроектом статья ХПК излагается в новой редакции.

При этом в части 2 настоящей статьи предусмотрено, что с учетом предписаний части первой настоящей статьи заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам может быть подано:

на основании, которое определено пунктом 1 части второй статьи 320 настоящего Кодекса, — не позднее 3 лет со дня вступления такого судебного решения в законную силу;

на основании, которое определено пунктами 2, 3 части второй и частью третьей статьи 320 настоящего Кодекса, — не позднее 10 лет со дня вступления такого судебного решения в законную силу.

Одновременно сроки, предусмотренные этой частью, не могут быть возобновлены, кроме срока, предусмотренного для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с решением ЕСПЧ, которое получило статус окончательного, после истечения 10 лет со дня вступления такого судебного решения в законную силу, при условии, что заявление о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам подано в течение 30 дней со дня, когда такое лицо узнало или могло узнать о приобретении этим решением статуса окончательного.

Проектом предоставляется возможность возобновления такого срока только в случае пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с решением ЕСПЧ, которое получило статус окончательного, после истечения 10 лет со дня вступления судебного решения национального суда в законную силу.

При этом возобновление такого срока по другим основаниям, которые, в частности, определены пунктами 2, 3 ч. 2 и пунктами 1, 3 ч. 3 статьи 320 ХПК (напротив, установлен запрет на его возобновление для пересмотра судебных решений) проектом не предусмотрено.

«Например, судом не будут возобновляться сроки после истечения 10 лет со дня вступления судебного решения суда в законную силу в случае пересмотра судебного решения в связи с таким исключительным обстоятельством, как установление Конституционным Судом Украины неконституционности закона, иного правового акта или их отдельного положения, примененного (не примененного) судом при решении дела, если решение суда еще не исполнено.

Таким образом, устанавливая порядок нормативного регулирования пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам в части определения и восстановления срока, законодателем будет введена соответствующая дифференциация в зависимости от оснований пересмотра судебных решений" - отмечает Юридическое управление Рады.

Мнение экспертов

По мнению экспертов, такой законодательный подход не учитывает требований, предусмотренных Конституцией, которыми гарантируются право на равенство и право на обращение в суд, являющееся составляющим права на судебную защиту, поскольку «он ограничивает во времени подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися или исключительными обстоятельствами, лишает возможности возобновить пропущенный срок, защиту и доступ к правосудию и делает невозможным эффективное восстановление прав граждан».

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