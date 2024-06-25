В Украине появится еще один государственный банк — Finance.ua

В Украине появится еще один государственный банк Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

В Украине появится еще один государственный банк

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции по взысканию активов экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, среди которых и «Мотор-Банк».

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых в Facebook.

«В Украине теперь на один государственный банк больше», — отметила она, проиллюстрировав сообщение фотографией «Мотор Банка».

В комментариях под сообщением она уточнила, какие активы Богуслаева были взысканы:

14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, рыбстан «Коса Обиточная», админздания);

имущественные права на торговые марки;

корпоративные права (51% ООО «Золотая Астра», 90,1% ОДО «СК «Мотор-Гарант», 100% ООО «Винницкий авиационный завод», 100% ООО «Вертолеты МСБ», 100% АО «Мотор-Банк», 16,7% ЧП «Азов Трейд-ХХI»); 336 единиц огнестрельного оружия;

денежные средства на общую сумму $12,59 млн, 236 тыс. евро, 3,2 млн рублей, 105,5 млн грн (в общем эквиваленте около 615 млн грн).

«Мотор-Банк» станет седьмым государственным банком. В настоящее время государству принадлежат «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «Сенс Банк» и PIN банк.

В октябре 2022 года СБУ задержала президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия, подозреваемых в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Суд избрал меру пресечения для Богуслаева в виде содержания под стражей.

Приказом Верховного главнокомандующего в начале ноября того же года стратегически важные предприятия ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор», связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, передано в управление Министерства обороны до завершения военного положения.

«Мотор Сич» является одним из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Фінансовий клуб По материалам:

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