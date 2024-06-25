В Украине появится еще один государственный банк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине появится еще один государственный банк

Фондовый рынок
115
В Украине появится еще один государственный банк
В Украине появится еще один государственный банк
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции по взысканию активов экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, среди которых и «Мотор-Банк».
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых в Facebook.
«В Украине теперь на один государственный банк больше», — отметила она, проиллюстрировав сообщение фотографией «Мотор Банка».
Читайте также
В комментариях под сообщением она уточнила, какие активы Богуслаева были взысканы:
  • 14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, рыбстан «Коса Обиточная», админздания);
  • имущественные права на торговые марки;
  • корпоративные права (51% ООО «Золотая Астра», 90,1% ОДО «СК «Мотор-Гарант», 100% ООО «Винницкий авиационный завод», 100% ООО «Вертолеты МСБ», 100% АО «Мотор-Банк», 16,7% ЧП «Азов Трейд-ХХI»); 336 единиц огнестрельного оружия;
  • денежные средства на общую сумму $12,59 млн, 236 тыс. евро, 3,2 млн рублей, 105,5 млн грн (в общем эквиваленте около 615 млн грн).
«Мотор-Банк» станет седьмым государственным банком. В настоящее время государству принадлежат «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «Сенс Банк» и PIN банк.
Читайте также
В октябре 2022 года СБУ задержала президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия, подозреваемых в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Суд избрал меру пресечения для Богуслаева в виде содержания под стражей.
Приказом Верховного главнокомандующего в начале ноября того же года стратегически важные предприятия ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор», связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, передано в управление Министерства обороны до завершения военного положения.
«Мотор Сич» является одним из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Когда и зачем национализировали банки в Украине 🔍

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.