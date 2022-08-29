В Украине появился справочник о выплатах пострадавшим от войны — Finance.ua

В Украине появился справочник о выплатах пострадавшим от войны
В Украине подготовили справочник по выплатам потерявшим родных или пострадавший в результате войны россии.
Об этом говорится на сайте президента.
В справочнике есть информация для разных категорий пострадавших из-за войны — от военнослужащих, служащих, травмированных, раненных на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.
О каких категориях говорится в справочнике
- военнослужащие;
- полицейские;
- служащие ГСЧС;
- лица, пострадавшие во время АТО, ООС, военного положения;
- дети, пострадавшие в результате военных действий;
- работники;
- медики;
- журналисты;
- волонтеры;
- служащие;
- гражданские лица.
К тому же, в нем можно найти рекомендации, куда следует обращаться для получения выплат, какие документы требуются, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.
Информация в справочнике будет постоянно обновляться с учетом возможных изменений в законодательстве.
Ознакомиться со справочником можно по ссылке.
Справка Finance.ua:
- в Министерстве обороны подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, участвует он в боевых действиях или нет. Отдельно о выплатах тем бойцам, которые оказались в плену;
- несмотря на героическую оборону государства, многие наши военные, к сожалению, находятся в плену захватчиков. И пока государство ведет работу по возвращению своих героев домой, семьи военнопленных имеют право получать причитающиеся им выплаты. Детальнее о том, как и кто может их оформить — рассказали в Бюро бесплатной правовой помощи;
- кстати, Украинский ветеранский фонд будет финансировать ветеранский бизнес на сумму от 500 тысяч гривен до миллиона.
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