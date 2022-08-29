В Украине появился справочник о выплатах пострадавшим от войны — Finance.ua
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В Украине появился справочник о выплатах пострадавшим от войны

Личные финансы
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В Украине появился справочник о выплатах пострадавшим от войны
В Украине появился справочник о выплатах пострадавшим от войны
В Украине подготовили справочник по выплатам потерявшим родных или пострадавший в результате войны россии.
Об этом говорится на сайте президента.
В справочнике есть информация для разных категорий пострадавших из-за войны — от военнослужащих, служащих, травмированных, раненных на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.

О каких категориях говорится в справочнике

  • военнослужащие;
  • полицейские;
  • служащие ГСЧС;
  • лица, пострадавшие во время АТО, ООС, военного положения;
  • дети, пострадавшие в результате военных действий;
  • работники;
  • медики;
  • журналисты;
  • волонтеры;
  • служащие;
  • гражданские лица.
К тому же, в нем можно найти рекомендации, куда следует обращаться для получения выплат, какие документы требуются, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.
Информация в справочнике будет постоянно обновляться с учетом возможных изменений в законодательстве.
Ознакомиться со справочником можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве обороны подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, участвует он в боевых действиях или нет. Отдельно о выплатах тем бойцам, которые оказались в плену;
  • несмотря на героическую оборону государства, многие наши военные, к сожалению, находятся в плену захватчиков. И пока государство ведет работу по возвращению своих героев домой, семьи военнопленных имеют право получать причитающиеся им выплаты. Детальнее о том, как и кто может их оформить — рассказали в Бюро бесплатной правовой помощи;
  • кстати, Украинский ветеранский фонд будет финансировать ветеранский бизнес на сумму от 500 тысяч гривен до миллиона.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

По материалам:
Finance.ua
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