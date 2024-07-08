В Украине появились три новых индустриальных парка — Finance.ua

В Украине появились три новых индустриальных парка Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях будут созданы около 4,5 тысячи новых рабочих мест благодаря работе трех новых индустриальных парков.

Решение о включении парков «Ковель Порто», «Добросин» и «Грин Лактик» в Реестр индустриальных парков правительство приняло на заседании 5 июля, сообщает Минэкономики

Читайте также Более 6 тысяч рабочих мест: в Украине появятся два новых индустриальных парка

«С начала года в реестр включили уже 16 новых индустриальных парков. Это больше, чем у нас было за весь год в 2023 или в 2022 году. Тенденция свидетельствует о возрастающем интересе бизнеса к работе в рамках парков. А также, что власти на местах понимают, какие дополнительные возможности для экономики региона создает работа парков», — отметил заместитель министра экономики Виталий Кондратов.

Индустриальный парк «Ковель Порто» будет работать в городе Ковель. На площади 11,6 га разместятся предприятия перерабатывающей промышленности — производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования и т. п. Концепция парка предусматривает создание 587 рабочих мест и инвестиций, общим объемом почти 358 млн грн.

Читайте также На Львовщине создадут индустриальный парк более чем на 3 тыс. новых рабочих мест

Индустриальный парк «Добросин», расположенный в с. Добросин Львовского района Львовской области. На площади 27,3 га будут работать предприятия текстильной, фармацевтической и пищевой отраслей, переработка и хранение продукции сельского хозяйства, деревообработки, машиностроения и т. д. Концепция парка предполагает создание до 3300 новых рабочих мест.

Индустриальный парк «Грин Лактик» создан в городе Бурштын Ивано-Франковской области. На площади в 12 га будут работать предприятия пищевой переработки. В частности, по производству муки и круп, крахмалов и крахмальных продуктов, других пищевых и готовых кормов для животных. Концепция парка предусматривает создание 600 рабочих мест, инвестиции в объеме 2,3 млрд грн в строительство объектов, 3,1 млрд грн — в производственное оборудование.

Читайте также В Украине будет создан Офис развития индустриальных парков: что там будет

Еще одним решением Кабинет Министров исключил из Реестра индустриальных парков парк «Павлоград». Основанием решения стало письмо инициатора создания парка — Днепропетровской обладминистрации.

Учитывая эти решения, в Реестр индустриальных парков включены 84 парка.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.