В Украине повысят выплаты для приемных родителей и родителей-воспитателей

С 1 января 2026 года в Украине повысят размер денежного довольствия для приемных родителей и родителей-воспитателей.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной социальной сервисной службы Украины.
Что изменится? Новые правила расчета предполагают увеличение выплат в зависимости от количества детей и особенностей их состояния здоровья.
Размер выплат будет рассчитываться по новой формуле:
  • за первого ребенка — 2,5 прожиточных минимума;
  • за каждого следующего — 1,5 прожиточных минимума;
  • ребенок с инвалидностью — 2 прожиточных минимума;
  • ребенок с инвалидностью подгруппы, А — 3,5 прожиточных минимумов.
Изменения реализуются в рамках Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине расти в семейном окружении на 2024−2028 годы и является важным шагом для поддержания безопасного детства в семейной среде.
Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о расширении поддержки для детей, возвращенных из оккупации или принудительной депортации россией.
Теперь право на помощь в размере 50 тыс. грн будут иметь не только дети до 18 лет, но и молодые люди в возрасте 18−23 лет, которые во время депортации были несовершеннолетними.

Справка Finance.ua:

  • недавно правительство приняло изменения в назначении жилищных субсидий, касающихся многодетных семей из трех и более детей, детских домов семейного типа (ДДСТ) и приемных семей;
  • новые правила значительно упрощают получение помощи от государства. По ссылке разъяснили, что же изменилось;
  • напомним, еще летом правительство одобрило проект закона, которым внедряется широкий пакет комплексной и всеобъемлющей поддержки для украинских семей с детьми. В частности, предусмотрено повышение единовременной выплаты родившим женщинам до 50 тыс. грн (сейчас ее размер составляет 10 320 грн).
Светлана Вышковская
Редактор
