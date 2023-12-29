В Украине повысили зарплаты некоторым категориям населения — Finance.ua

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В Украине повысили зарплаты некоторым категориям населения

Личные финансы
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В Украине повысили зарплаты некоторым категориям населения
В Украине повысили зарплаты некоторым категориям населения
Кабинет Министров повысил зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Кабинет Министров внес изменения в постановления от 25.04.2023 № 391 и от 25.08.2023 № 928. Эти изменения направлены на повышение зарплат тем, кто работает в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Это касается также и государственных служащих», — сказано в сообщении.

Что меняется

1. Работникам увеличат вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов на территориях, на которых ведутся активные боевые действия, в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.
Список работ, за которые выплачивается такая надбавка, будет определяться главой областной военной администрации.
2. Для госслужащих, работающих в особых условиях на территориях активных боевых действий во время интенсивных обстрелов, должностные оклады будут определять с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.
При этом перечень работников будет согласовываться с соответствующей областной военной администрацией.

Справка Finance.ua:

  • по данным Киевского городского центра занятости, в Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 года составил 14,1 тысячи гривен;
  • по данным Госстата, в ІІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн;
  • повышение заработной платы — один из инструментов, которые работодатели использовали для преодоления дефицита кадров в 2023 году. По данным аналитики Work.ua, в этом году средняя заработная плата выросла на 23% - с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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