В Украине построят завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива — Finance.ua

В Украине построят завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

В Украине построят завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива

НАЭК «Энергоатом» и компания Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые производятся в США.

Об этом шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с президентом и исполнительным директором компании Крисом Сингхом, состоявшейся в Вашингтоне.

«С такими профессиональными партнерами, как Holtec International, возрождение украинской атомной энергетики не просто наша цель, а реальность. Мы благодарны партнерам за веру в важность ядерной энергии для устойчивого будущего и успеха Украины», — отметил министр энергетики Герман Галущенко. Крис Сингх в свою очередь отметил, что Украина после Победы может стать энергетическим хабом Европы.

«Потенциал Украины в сфере ядерной энергетики является лучшим в регионе. Наша компания была и остается вашим надежным партнером», — подчеркнул Крис Сингх. Сотрудничество Holtec International и НАЭК «Энергоатом» имеет практический результат — построено единственное в мире уникальное по своим характеристикам Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

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Отработанное ядерное топливо хранится в ЦХОЯТ по технологии «сухого» хранения. Эта технология лицензирована органом регулирования ядерной и радиационной безопасности США (US NRC), имеет все необходимые технические решения для обеспечения такой безопасности при транспортировке и хранении отработанного топлива, а также успешно апробирована в США, Испании, Великобритании и других государствах. Объект был успешно достроен еще до начала полномасштабной войны, введен в эксплуатацию. В него уже загружено отработанное ядерное топливо из украинских АЭС. Использование Украиной собственного ЦХОЯТ экономит нашему государству около 200 млн дол. США каждый год. Также это позволило еще до войны, несмотря на яростное сопротивление на информационные атаки, полностью отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в россию.

Как работает хранилище и перспективы будущего сотрудничества обсудили во время рабочего совещания на производственной площадке ЦХОЯТ президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и вице-президент Holtec International Риаз Аван.

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«Речь идет не только о ежегодной экономии около 200 млн дол. США, которые пришлось бы тратить „Энергоатому“ на оплату перевозки и хранения отработанного топлива в россии. Это был один из важнейших шагов в обретении нашей энергетической независимости. Как позже и полный отказ от российского ядерного топлива», — подчеркнул Петр Котин во время совещания.

Стоит добавить, что в совместных планах «Энергоатома» и компании Holtec International — строительство в Украине завода, на котором будет производиться основное оборудование малого модульного реактора по технологии Holtec SMR. Этот завод должен обеспечить не только строительство мощностей ММР в Украине, но и стать хабом для экспорта этой технологии в другие страны Европы.

Весной 2023 года «Энергоатом» и Holtec International подписали Соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов Holtec в Украине, которым предусмотрено строительство у нас малых модульных реакторов.

Развитие ММР в Украине в Энергетической стратегии к 2050 году определено как один из приоритетов. Малые модульные реакторы могут не только заместить тепловую генерацию, ускоряя «зеленый» переход, но и использоваться при производстве водорода и его побочных продуктов — как в Украине, так и за рубежом, а также будут способствовать экспорту дополнительных объемов производимой электроэнергии в Европу.

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