Энергетическая устойчивость Украины — условие энергобезопасности всей Европы — Геращенко Сегодня 10:14 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках рабочего визита в Вашингтон провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренголм.

Ключевыми темами встречи стали американская помощь по восстановлению и развитию энергосектора Украины, реформам в энергетической отрасли, проектам общих интересов, усилению энергобезопасности на европейском континенте.

Читайте также Зеленский утвердил решение СНБО об усилении устойчивости энергетической системы

Галущенко подчеркнул, что, несмотря на войну, Украина продолжает осуществлять реформы в энергетике, принимая необходимые решения для интеграции украинских и европейских энергетических рынков. Глава Минэнерго поблагодарил США за систематическую помощь украинскому энергосектору и очертил текущие потребности сектора, в частности в оборудовании, которое поможет децентрализовать генерацию и усилить устойчивость и гибкость энергосистемы, в частности к отопительному сезону 2024 — 2025 года.

«Российские террористы продолжают атаковать объекты украинской энергетической инфраструктуры и удерживать под оккупацией крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​- Запорожскую АЭС. Эти факторы вместе с зависимостью отдельных стран от ненадежных поставщиков энергии создают непосредственные угрозы энергетической безопасности в регионе. Для ее усиления мы должны скоординировать наши усилия и дать четкий отпор российскому агрессору», — отметил Герман Галущенко.

Также обсуждались перспективы реализации в Украине совместных проектов в атомной энергетике, низкоуглеродных и водородных технологий, которые помогут осуществить «зеленый» переход.

В рамках инициативы Министра энергетики США Net Zero World и в сотрудничестве с Национальными лабораториями Министерства энергетики США украинская сторона разработала сценарии декарбонизации энергетического сектора до 2050 года. Соответствующий отчет будет представлен международным делегациям на 28-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая состоится в конце ноября — начале декабря.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.