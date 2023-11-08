Энергетическая устойчивость Украины — условие энергобезопасности всей Европы — Геращенко — Finance.ua
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Энергетическая устойчивость Украины — условие энергобезопасности всей Европы — Геращенко

Энергетика
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках рабочего визита в Вашингтон провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренголм.
Ключевыми темами встречи стали американская помощь по восстановлению и развитию энергосектора Украины, реформам в энергетической отрасли, проектам общих интересов, усилению энергобезопасности на европейском континенте.
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Галущенко подчеркнул, что, несмотря на войну, Украина продолжает осуществлять реформы в энергетике, принимая необходимые решения для интеграции украинских и европейских энергетических рынков. Глава Минэнерго поблагодарил США за систематическую помощь украинскому энергосектору и очертил текущие потребности сектора, в частности в оборудовании, которое поможет децентрализовать генерацию и усилить устойчивость и гибкость энергосистемы, в частности к отопительному сезону 2024 — 2025 года.
«Российские террористы продолжают атаковать объекты украинской энергетической инфраструктуры и удерживать под оккупацией крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​- Запорожскую АЭС. Эти факторы вместе с зависимостью отдельных стран от ненадежных поставщиков энергии создают непосредственные угрозы энергетической безопасности в регионе. Для ее усиления мы должны скоординировать наши усилия и дать четкий отпор российскому агрессору», — отметил Герман Галущенко.
Также обсуждались перспективы реализации в Украине совместных проектов в атомной энергетике, низкоуглеродных и водородных технологий, которые помогут осуществить «зеленый» переход.
В рамках инициативы Министра энергетики США Net Zero World и в сотрудничестве с Национальными лабораториями Министерства энергетики США украинская сторона разработала сценарии декарбонизации энергетического сектора до 2050 года. Соответствующий отчет будет представлен международным делегациям на 28-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая состоится в конце ноября — начале декабря.
По материалам:
Finance.ua
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