Зеленский утвердил решение СНБО об усилении устойчивости энергетической системы — Finance.ua

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Зеленский утвердил решение СНБО об усилении устойчивости энергетической системы

Энергетика
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Зеленский утвердил решение СНБО об усилении устойчивости энергетической системы
Зеленский утвердил решение СНБО об усилении устойчивости энергетической системы
Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года «О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года».
Соответствующий указ № 737/2023 обнародован на сайте главы государства.
Указом утвержден ряд мер по погашению задолженностей на рынках электроэнергии и газа, развитию и стимулированию альтернативной энергетики, созданию маневровых мощностей для объектов энергетики, ограничению экспорта украинского газа и наращиванию импорта из нетрадиционных для Украины направлений и т. д.
Кабинету Министров, среди прочего, поручено в месячный срок:
  • найти решение по погашению задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также бюджетных учреждений. Речь идет о долгах перед поставщиком последней надежды и поставщиками универсальных услуг.
  • реконструировать теплоэлектроцентрали «Нафтогаза Украины» с целью создания высокоманевровых мощностей;
  • организовать гарантированные поставки углеводородов в Украину из Каспийского региона;
  • ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных громадах;
  • увеличить пропускную способность мощностей газотранспортной системы Украины обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах газа;
  • обеспечить государственную поддержку национальных предприятий — производителей энергетического оборудования и машиностроения;
  • ввести мобильную генерацию для обеспечения увеличения маневровых мощностей и покрытия аварийной потребности в электроснабжении в отдельных энергоузлах и районах.
В двухмесячный срок Кабмину поручено вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты:
  • по стимулированию производства тепловой энергии, производимой из альтернативных видов топлива;
  • о введении уголовной ответственности за несанкционированный отбор газа операторами газораспределительных систем и промышленными потребителями.
В шестимесячный срок Кабмину поручено:
  • отменить на время действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения для больших сжигательных установок и оборудования, обеспечивающего резервное энергообеспечение объектов критической инфраструктуры, значений предельно допустимых выбросов;
  • перенести сроки выполнения мероприятий Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигательных установок;
  • установить в 2024 году нулевой объем квоты экспорта газа природного украинского происхождения;
  • утвердить план мер по поддержанию термомодернизации зданий;
  • утвердить план мер по энергетической модернизации предприятий — производителей тепловой энергии;
  • утвердить план мер по энергетической модернизации предприятий водоснабжения и водоотвода;
  • утвердить план мер по расширению государственной целевой поддержки национальных предприятий — производителей энергетического оборудования и машиностроения, деятельность которых направлена ​​на импортозамещение;
  • обеспечить в двухмесячный срок размещение газовых генераторов электроэнергии на объектах газотранспортной системы;
  • принять до 31 декабря 2024 года меры по реализации проектов производства биометана с целью поддержки постоянного прохождения отопительных сезонов;
Министерству энергетики в шестимесячный срок поручено:
  • обработать вопрос уменьшения объемов потребления природного газа тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями и определить меры стимулирования альтернативных видов топлива, мазута;
  • принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электрической энергии;
  • проработать вопрос погашения задолженности по разнице в тарифах и компенсации участникам рынка природного газа и рынка электрической энергии расходов, связанных с выполнением возложенных на них специальных обязанностей;
  • утвердить список типовых схем и способов альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих выполнение жизненно важных функций в территориальных громадах.
Минвосстановления поручено:
  • в месячный срок разработать и представить на рассмотрение Кабмина решение об урегулировании погашения задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ, которая не связана с образованием задолженности за газ из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.
НКРЭКУ поручено:
  • проработать вопрос обеспечения экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года;
  • вместе с местными властями определить источники финансирования оборудования альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры.
НКРСИ поручено:
  • внести изменения в лицензионные условия ведения деятельности операторов связи с целью обеспечения резервным / автономным питанием объектов связи, обеспечивающих работу объектов критической инфраструктуры.
Местным администрациям в месячный срок:
  • проанализировать потенциал для максимального увеличения использования и производства (добычи) альтернативных видов топлива;
  • изыскать возможности для привлечения ресурсов территориальных громад для преодоления кризисных ситуаций в энергетической сфере;
  • обеспечить подключение объектов критической инфраструктуры к схемам резервного энергообеспечения;
  • принять программы установки автономных систем освещения пешеходных переходов и энергообеспечения светофоров;
  • провести оценку энергетического потенциала местных водных ресурсов для создания объектов альтернативной генерации с распределенной структурой, в частности ресурсов рек Тиса, Тересва и Днестр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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