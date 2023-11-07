Польша аварийно закупила украинскую электроэнергию из-за избытка в энергосистеме — Finance.ua
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Польша аварийно закупила украинскую электроэнергию из-за избытка в энергосистеме

Энергетика
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НЭК «Укрэнерго» 6 ноября из-за профицита электроэнергии обратился к Польше за аварийной помощью в виде срочной закупки излишков.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Причиной профицита является активная работа электростанций на ВИЭ (в некоторых регионах погода не только ветреная, но и солнечная).
Так, чтобы сохранить баланс между потреблением и производством и избежать ограничения работы электростанций на ВИЭ, НЭК «Укрэнерго» 6 ноября обратился к польскому оператору энергосистемы PSE с запросом о предоставлении аварийной помощи в виде срочной закупки излишков украинской электроэнергии в течение 3 дневных часов общим объемом 900 МВт* год.
В «Укрэнерго» объяснили, что эта мера помогает избежать расходов на компенсацию ограничения работы объектов ВИЭ.
Также после текущего ремонта вернулся в работу блок на одной из теплоэлектростанций.
По материалам:
Економічна Правда
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