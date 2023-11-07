Украина и США подписали меморандум о развитии водородной энергетики — Минэнерго — Finance.ua
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Украина и США подписали меморандум о развитии водородной энергетики — Минэнерго

Энергетика
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Украина и США подписали меморандум о развитии водородной энергетики — Минэнерго
Украина и США подписали меморандум о развитии водородной энергетики — Минэнерго
Министерство энергетики Украины и Ассоциация топливных элементов и водородной энергетики США договорились о партнерстве.
Во время визита украинской делегации в Вашингтон они заключили меморандум о создании кооперативного энергетического партнерства для продвижения водородной энергетики.
«Развитие водородной отрасли определено одним из приоритетных в Энергетической стратегии Украины до 2050 года. И подписание этого меморандума открывает перед нами дополнительные возможности в достижении поставленных целей», — отметил Герман Галущенко.
Документ о партнерстве в Вашингтоне завизировали своими подписями министр энергетики Украины Герман Галущенко и президент FCHEA Франк Волак.
Глава Минэнерго подчеркнул, что совместная работа в этом направлении создаст дополнительные возможности для украинского и американского бизнеса. Он поблагодарил американских партнеров за готовность делиться достижениями в водородных технологиях и принять на стажировку 10 украинских экспертов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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