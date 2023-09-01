В Украине после ремонта уже запустили шесть атомных энергоблоков — Finance.ua
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В Украине после ремонта уже запустили шесть атомных энергоблоков

Энергетика
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В Украине после ремонта уже запустили шесть атомных энергоблоков
В Украине после ремонта уже запустили шесть атомных энергоблоков
В рамках ремонтной кампании в энергетике в Украине планово отремонтировали и запустили в работу шесть атомных энергоблоков.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
31 августа глава «Энергоатома» Петр Котин провел производственное совещание с коллективом АЭС, где внепланово завершили ремонт энергоблока-«тысячника»
По словам Котина, ремонтная кампания этого года является самой масштабной и уже сейчас можно констатировать, что украинские атомщики уверенно демонстрируют свои профессионализм и несокрушимость.
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В настоящее время шесть атомных энергоблоков, пять из которых — тысячники, уже подключены к энергосети после плановых ремонтов. Ремонт еще трех энергоблоков продолжается.
Президент компании поблагодарил персонал, который делает все возможное, чтобы ремонты проходили в максимально сжатые сроки, но без потери в качестве работ.
Напомним, повышение тарифов на электроэнергию для населения и прайс-кепов на рынке э/э пока не повлияло на улучшение ликвидности, для чего принимались эти решения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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