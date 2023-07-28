В «Энергоатоме» рассказали, успеют ли подготовить к зиме атомные энергоблоки — Finance.ua

В «Энергоатоме» рассказали, успеют ли подготовить к зиме атомные энергоблоки Сегодня 13:34 — Энергетика

Все атомные энергоблоки будут запущены в работу в ноябре после завершения ремонтной компании.

«Мы сейчас делаем все, чтобы зимой обеспечить работу нашими всеми атомными блоками — девятью блоками, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории», — сказал президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в эфире телемарафона.

По словам Котина, компания готовится к началу зимы завершить ремонт всех девяти атомных энергоблоков и пустить их в работу.

«На следующей неделе будут включать еще один энергоблок-тысячник. Таким образом, у нас останется отремонтировать два энергоблока и после этого, согласно графику в ноябре, мы будем выходить уже девятью энергоблоками в энергосистему», — сказал руководитель компании.

Украинская энергетика — подготовка к сложной зиме

Ранее председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что пока нет гарантий того, что Украина нормально и спокойно, в расслабленном режиме пройдет зиму. Поэтому не нужно спешить избавляться от генераторов, спасших бизнес и домохозяйства прошлой зимой.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что грядущая зима может быть сложнее прошлогодней, поскольку сейчас прочность украинской энергосистемы ниже. Украинцам следует готовиться к возможности возникновения блэкаутов.

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УНІАН По материалам:

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