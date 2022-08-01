В Украине планируют усовершенствовать процедуру бронирования IT-специалистов — разъяснение Минцифры Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Украине планируют усовершенствовать процедуру бронирования IT-специалистов — разъяснение Минцифры

Вопрос упрощения процедуры бронирования IT-специалистов пока что находится на этапе разработки и согласования. Однако уже в ближайшее время новый вариант будет закреплен на законодательном уровне.

Об этом Министерство цифровой трансформации сообщило в комментарии dev.ua после заявления руководителя проектного офиса «Дія.City» о сокращении процедуры до одной недели.

Процесс бронирования IT-специалистов хотят сократить до недели и перенести процесс на базу «Дії». Сократить длительность процедуры удастся за счет автоматизации процессов проверки документов. В настоящее время продолжаются обсуждения нововведений.

В процессе адаптации процедуры под свойства ІТ-индустрии министерству почти нудалось отойти от мобилизационной задачи.

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«Я надеюсь, что ориентировочно через две недели будет принято новое постановление с новым порядком, где будет указано, что бронирование — это не только для тех компаний, у которых есть мобилизационные задачи, но и для тех, которые работают, платят налоги, продолжают получать валютную выручку. Не все способны и не все должны воевать. Мы понимаем, что далеко не все айтишники занимаются киберзащитой, кибератаками. Этот вопрос мы прорабатываем совместно с Минэкономики и Минобороны около трех месяцев. И сейчас я вижу свет в конце тоннеля», — цитирует DOU слова руководителя проектного офиса «Дія.City» Натальи Деникеевой.

Вопрос бронирования ФЛП пока остается открытым и без перспективы решения в ближайшее время.

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«Мы понимаем, что огромное количество специалистов — это ФЛП, но, согласно действующему законодательству Украины, ФЛПы не могут быть забронированы. Это может быть аргументом для работников при вступлении в „Дія.City“ и подписании гиг-контракта», — добавила Наталья Деникеева.

«Процесс упрощения процедуры бронирования на данный момент в стадии разработки и согласования с другими профильными министерствами, принимающими в нем активное участие. Любые сроки и инструменты, которые могут быть использованы для оптимизации и автоматизации процесса, рассматриваются как опция. В ближайшее время будет выбран оптимальный вариант, закреплен на законодательном уровне и представлен широкой публике», — сообщили dev.ua в ведомстве.

По данным Минцифры, сейчас забронировано около 2000 ІТ-специалистов. Хотя, по словам Деникеевой, заявок с начала войны было около 20 000.

Руководитель проектного офиса «Дія.City» подчеркнула: ее команда не принимает решения о бронировании айтишников. Они только первично проверяют документы от компании, а затем передают их Минобороны и Минэкономики. Эта процедура длится около трех недель, хотя изначально сроки были дольше.

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