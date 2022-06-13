Бронирование работников во время войны: ответы на актуальные вопросы — Finance.ua

Бронирование работников во время войны: ответы на актуальные вопросы

Сегодня 15:02 — Личные финансы

Все больше и больше работников во время военного положения интересуются, может ли работодатель их забронировать. Также важно и работодателям знать, могут ли они воспользоваться таким правом. Какие компании могут бронировать работников, каких работников можно и нельзя бронировать — рассказали специалисты портала robota.ua.

Какие компании могут бронировать работников?

Как отмечают эксперты, бронирование работников — это временная отсрочка от призыва. Однако законодательство не определяет перечень отраслей, где должны работать компании, которые могут забронировать военнообязанных сотрудников.

3 марта 2022 г. КМУ принял Постановление, которым определено, что бронировать военнообязанных могут предприятия, которые удовлетворяют потребности ВСУ, другие военные формирования, население, а также банки, продолжающие работать в период войны. В первые месяцы войны бронирование сотрудников осуществлялось исходя из того, смогли ли они подтвердить соответствие вышеуказанному критерию. Это были предприятия критической инфраструктуры, военно-оборонного комплекса, компании, работающие в сфере медицины, с/х, ритейла, транспортных перевозок и т.д.

военнообязанные, работающие в частности на предприятиях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения. Соответственно, бронирование должно проводиться с учетом требований настоящей статьи. Однако в начале мая Минагро опубликовало уточнение Порядка бронирования военнообязанных. В нем указали, что нормы ст. 25 Закона , согласно которому принято Постановление , определяют, что бронированию подлежат, если это необходимо для их выполнения. Соответственно, бронирование должно проводиться с учетом требований настоящей статьи.

Что такое мобилизационные задачи (заказы) для компаний?

Если говорить простым языком, то это предъявляемые министерствами, местными государственными администрациями и другими госорганами требования по производству необходимого для ВСУ, других военных формирований, населения продукции в определенном объеме. Для выполнения таких задач заключаются соответствующие договоры (контракты) между компаниями и органами, которые ставят эти задачи.

Следовательно, для успешного бронирования сотрудников компании нужно не только подтвердить то, что она обеспечивает удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований или населения, но и то, что она является исполнителем мобилизационных задач (заказов). Это значительно сужает круг компаний, которые могут воспользоваться бронированием.

Когда бронь аннулируется?

Согласно п. 4 Постановления , предоставленная в порядке бронирования отсрочка от призыва аннулируется в случае, если:

истек срок ее действия (не может превышать 6 мес.);

завершилось выполнение/отменилась задача компании по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения;

происходила ликвидация компании;

военнообязанный уволился.

Во всех случаях аннулирования отсрочки от призыва, кроме окончания срока его действия, Минэкономики принимает об этом решении в однодневный срок на основании соответствующего представления органу госвласти, который подавал Минэкономики предложение о бронировании человека.

Может ФЛП подать обращение на бронирование самого себя?

Бронирование ФЛП и его работников пока невозможно, поскольку ни ст. 25 Закона , ни Постановление , регулирующие вопросы бронирования военнообязанных, не определяют физических лиц-предпринимателей в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных.

Могут ли выехать забронированные работники за границу?

Да, но при этом для пересечения границы таким военнообязанным необходимо иметь несколько документов:

удостоверение об отсрочке («бронь», то есть выписка из приказа Минэкономики);

документы о командировке (выписка из приказа о командировке, или командировочное удостоверение, или письмо-обращение в Государственную пограничную службу Украины, в котором руководитель компании отмечает, что соответствующее должностное лицо командируется для выполнения служебных обязанностей за границей);

уведомление о зачислении на специальный военный учет, на котором как раз находятся забронированные военнообязанные.

Свидетельство об отсрочке от призыва во время мобилизации и уведомление о постановке на специальный военный учет можно оформить в ТЦК и СП после получения так называемой «брони».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.