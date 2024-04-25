Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: обещают научить быстро зарабатывать на крипте — Finance.ua

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: обещают научить быстро зарабатывать на крипте Сегодня 18:30 — Личные финансы

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: обещают научить быстро зарабатывать на крипте

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев: предлагают приобрести фейковые обучающие курсы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

«Хотите научиться быстро зарабатывать? Успейте попасть на курс! Количество мест ограничено!» — именно такие, на первый взгляд, выгодные предложения могут присылать мошенники", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Хмельницком в полицию обратилась женщина, которая перечислила 8 000 грн на обучение по курсу заработка на купли-продаже криптоактивов. Такое предложение она нашла в интернете. Ей пообещали объяснить, как покупать-продавать на бирже и заработать немалые деньги. После оплаты обучения «консультанты» перестали выходить на связь.

В МВД советуют:

выбирать проверенные компании, которые предоставляют услуги официально;

ознакомиться с отзывами о компании, просматривать сайт, социальные сети, финансовые данные компании;

уточнять у представителей все детали: относительно преподавателей, программы курса, сроков, места и формата проведения;

не доверять обещаниям о быстрых заработках в сети.

«Если вы отправили средства мошенникам, немедленно обращайтесь в полицию», — добавили в МВД.

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Напомним, ранее в сети начала распространяться новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок от имени «Укрпочты». Для получения посылки нужно подтвердить свой адрес, а для этого пользователь должен перейти по неизвестной ссылке.

По данным НБУ, украинцы все чаще становятся жертвами мошенников. Количество незаконных действий с платежными картами, по которым был понесен ущерб, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций. Сумма ущерба поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.

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