Новая мошенническая схема: злоумышленники обещают украинцам быстрое оформление паспорта — Finance.ua

Новая мошенническая схема: злоумышленники обещают украинцам быстрое оформление паспорта
Мошенники распространяют ложную информацию, обещая гражданам быстрое оформление паспорта, хотя в Украине определен срок оформления паспортных документов.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
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В сообщении указано, что паспорт гражданина Украины изготавливается в течение 10−20 рабочих дней, а для выезда за границу — от 3 до 20.
Однако злоумышленники размещают объявления об услуге так называемого посредничества и предлагают упрощенную процедуру оформления.
В ведомстве напоминают, что такие предложения незаконны, а получить документы можно только лично в:
- Территориальных подразделениях Государственной миграционной службы;
- Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- Подразделениях Паспортного сервиса ГП «Документ».
«Призываем пользоваться актуальной и проверенной информацией, которая всегда доступна на официальном сайте ГМС Украины», — отметили в полиции.
Напомним, количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций.
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