Новая мошенническая схема: злоумышленники обещают украинцам быстрое оформление паспорта — Finance.ua

Новая мошенническая схема: злоумышленники обещают украинцам быстрое оформление паспорта Сегодня 15:12 — Личные финансы

Новая мошенническая схема: злоумышленники обещают украинцам быстрое оформление паспорта

Мошенники распространяют ложную информацию, обещая гражданам быстрое оформление паспорта, хотя в Украине определен срок оформления паспортных документов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Читайте также В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен

В сообщении указано, что паспорт гражданина Украины изготавливается в течение 10−20 рабочих дней, а для выезда за границу — от 3 до 20.

Однако злоумышленники размещают объявления об услуге так называемого посредничества и предлагают упрощенную процедуру оформления.

В ведомстве напоминают, что такие предложения незаконны, а получить документы можно только лично в:

Территориальных подразделениях Государственной миграционной службы;

Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Подразделениях Паспортного сервиса ГП «Документ».

Читайте также В Минреинтеграции предупреждают о новой схеме мошенников

«Призываем пользоваться актуальной и проверенной информацией, которая всегда доступна на официальном сайте ГМС Украины», — отметили в полиции.

Напомним, количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.